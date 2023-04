Pracinha de Boa Viagem é palco de feirinha regional e outros atrativos turísticos. Conheça

A- A+

Praça da Zona Sul tem a brisa tranquila Reunindo os principais produtos de artesanato do Recife, a Pracinha de Boa Viagem, na Zona Sul da Cidade, é um dos principais lugares da Capital para conhecer melhor a Cultura local, próximo à orla recifense.







Com cerca de 200 barraquinhas, a praça reúne produtos em cerâmica, renda, bordados e madeira. O local ainda é conhecido pelo polo gastronômico repleto de produtos típicos, como as tapiocas recheadas. Além disso, no centro da Praça está presente a Igreja de Nossa Senhora de Boa Viagem, que funciona nos horários das missas.



DICA EXTRA

Além da rica Cultura do artesanato e da culinária, às quartas-feiras, a pracinha é o ponto de encontro do projeto ‘Quarta na pracinha’, sempre das 19h às 20h30, com apresentações artísticas.



NÃO DEIXE DE FAZER

Aproveite o letreiro disponível na praça, que fica próximo à orla de Boa Viagem, para fazer uma foto.



SERVIÇO

Endereço: Avenida Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife-PE

Acesso gratuito

Acessível para cadeirantes

