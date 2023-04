Projeto Recife Sagrado é roteiro que mergulha na fé pernambucana

A- A+

Com uma história sempre acompanhada de fé, o Recife é composto por inúmeras igrejas e templos religiosos.

A relação se deu pela Cidade ter sido invadida pelos holandeses, que por muitos anos conviveram de forma pacífica com católicos, judeus e calvinistas.







Pensando nisso, o Circuito Sagrado é um projeto que possui presença de monitores bilíngues que apresentam os endereços religiosos mais importantes do Centro da Cidade, considerados verdadeiros tesouros do Brasil colonial e imperial.



PROGRAME-SE

Entre os pontos de visitação estão Sinagoga Kahal Zur Israel, Igreja Madre de Deus, Capela Dourada, Basílica da Penha e Basílica de Nossa Senhora do Carmo.



DICA EXTRA

Além dos templos, o Recife Sagrado conta com outros locais de visitação dentro do circuito recifense. Entre eles, estão o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, Igreja Presbiteriana da Boa Vista e Convento de São Félix de Cantalice.



SERVIÇO

Fone: (81) 3355-8155

Ingresso e horários: depende de cada igreja visitada

