Democratas criticam demissão de Cook por Trump e pedem anulação da destituição

Lideranças do Partido Democrata reagiram com críticas ao anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, de demissão da diretora do Federal Reserve (Fed) Lisa Cook. Em publicações nas redes sociais, muitos pediram a anulação da destituição, mas não sinalizaram medidas concretas para reverter a decisão.

A senadora democrata Elizabeth Warren escreveu, em publicação no X, que Trump está "desesperadamente procurando um bode expiatório" para encobrir sua própria falha em reduzir custos para os americanos, e a demissão de Cook é a mais recente ação. "É uma tomada de poder autoritária que viola descaradamente o Federal Reserve Act, e qualquer tribunal que siga a lei irá anulá-la", defendeu.

Já o líder democrata no senado, Chuck Schumer, classificou a medida de Trump como um "jogo partidário", e afirmou que a decisão destrói a independência do Fed e coloca em risco as economias e hipotecas de todos os americanos. Para ele, a ação deve ser interrompida pelos tribunais e, caso a economia dos EUA entre em colapso, Trump será o responsável pela situação.

Ainda, o líder da minoria da Câmara dos EUA, Hakeem Jeffries, alegou que o presidente está tentando remover Cook do quadro de diretores do BC americano sem "nenhuma evidência confiável de que ela fez algo errado".

"Na medida em que alguém é inapto para ocupar um cargo de responsabilidade devido a conduta enganosa e potencialmente criminosa, esse alguém é o atual ocupante da Casa Branca", escreveu em postagem no X. "O povo americano não vai acreditar na sua projeção falsa e na sua calúnia contra uma distinta servidora pública", acrescentou.



