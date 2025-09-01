Seg, 01 de Setembro

ESTADOS UNIDOS

Trump volta a fazer pressão pela demissão de diretora do Fed

O presidente americano anunciou a demissão de Cook no dia 25, mas a dirigente se recusou a deixar o cargo e abriu uma ação na Justiça para permanecer no Fed

Lisa Cook, membro do Conselho de Governadores do Federal Reserve (Fed), e o presidente dos EUA, Donald TrumpLisa Cook, membro do Conselho de Governadores do Federal Reserve (Fed), e o presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Saul Loeb e Andrew Caballero-Reynolds / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a fazer pressão pela demissão da diretora Lisa Cook, do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), na noite do domingo, 31.

Trump republicou e fez críticas à manifestação em apoio de Cook de uma entidade que reúne mulheres afro-americanas ligadas ao serviço público. "Isso é um total Conflito de Interesses. O juiz deve RECUSAR, IMEDIATAMENTE!", escreveu na Truth Social.

O presidente americano anunciou a demissão de Cook no dia 25, mas a dirigente se recusou a deixar o cargo e abriu uma ação na Justiça para permanecer no Fed.

