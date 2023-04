Quer saber mais obre a cultura nordestina? Conheça o Memorial Luiz Gonzaga

Um local onde é possível encontrar toda a memória de Luiz Gonzaga e a Cultura nordestina. Neste espaço, está concentrado todo o acervo da exposição permanente, com mediação em ambiente climatizado, composto por biografia, ponto de consulta ao acervo digital, discos, fotos, livros, instrumentos musicais, além de objetos típicos da Cultura sertaneja, ambientados em moderno projeto expositivo.

Dividido em pavimentos, o superior é composto por uma sala de trabalho, onde é possível agendar uma visita para pesquisas.

DICA EXTRA

É possível participar de oficinas, cursos, palestras, apresentações culturais e exposição itinerante.

SERVIÇO

Endereço: Rua São Pedro, 35, Santo Antônio, Recife-PE

Horários: Terça à sexta, das 09h às 17h. Domingo, das 09h às 16h

Fone: (81) 3355-3155 | 3355-3154

Instagram: @memorialluizgonzaga

Acesso gratuito

Acessível para cadeirantes

