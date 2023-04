Quer um passeio de tirar o fôlego? Catamaran oferece roteiro através do rio Capibaribe

A- A+

Que tal conhecer o Recife a partir do rio? É pelas águas do Capibaribe, que um espaçoso Catamaran percorre as três ilhas do Centro: Santo Antônio, Bairro do Recife e Boa Vista. O passeio, oferecido pela empresa privada Catamaran Tours, sai diariamente em diversos horários.







Um guia conta a história de pontos relevantes, como o Porto, a Praça do Marco Zero, o Parque de Esculturas Francisco Brennand, entre outros. Reza a lenda que, ao passar por baixo das Pontes do Limoeiro, Princesa Isabel e Duarte Coelho, é preciso aplaudir e fazer barulho, a fim de que os desejos se realizem.



DICA EXTRA

O passeio dura cerca de 1h20 e conta com serviço de bordo para compra de petiscos e bebidas.



VALE A PENA

Fazer a versão noturna, com roteiro “Recife Iluminado”. Também há trajetos temáticos, como o “Catamaran

Assombrado” e “Piratas do Caribe” - oferecidos por temporada.

SERVIÇO

Endereço: Cais de Santa Rita, s/n, São José, Recife-PE

Horários: Diariamente (Recife e suas pontes), a partir das 11h

Fone: (81) 3424-2845 | 99973-4077

Instagram: @catamarantours

Ingresso: R$ 75 (inteira) e R$ 35 (crianças de 6 a 10 anos). Gratuidade: para crianças de até 6 anos

Compra no site: aqui



