A Vida é Bela Café convida para um lanche delicioso no bairro da Várzea

Quando Isabelle Almeida, com o apoio dos irmãos Tiago e Juliana, escolheu uma casa antiga no Pátio da Igreja Matriz, no bairro da Várzea, para abrir uma cafeteria, não imaginava que começaria ali uma revolução no ramo gastronômico da região. Desde então, outros empreendimentos ganharam fôlego e movimentam a área.



O A Vida é Bela foi inaugurado em 2016 como um lugar dedicado a cafés especiais e algumas guloseimas. De lá para cá, muita coisa mudou - para melhor. Os bolos, bem recheados, viraram os xodós da clientela, como o red velvet e o de chocolate com calda de brigadeiro.

Crédito: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

Concorrente à altura dos bolos é o “Pote de Sorrisos”, sobremesa que intercala brownie, bri- gadeiro mole e sorvete. O sanduíche de carne de panela também se destaca.



Dica: HOT DOG ARTESANAL

Petisco leva pão macio com linguiça artesanal feito por uma empresa do próprio bairro, requeijão, toque de mostarda Dijon e queijo muçarela.

SERVIÇO:

Endereço: rua Francisco Lacerda, 394, Várzea, Recife-PE

Funcionamento: terça a domingo, 14h às 20h30

Telefone: (81) 97334-2024

Instagram: @avidaebela.cafe

Capacidade: 58 lugares

Faixa de preço: $$



Aceita cartão

Delivery

Pet Friendly

Wi-Fi