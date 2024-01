Arvo Restaurante oferece cozinha brasileira criativa e leituras contemporâneas

A- A+

O restaurante funciona como um oásis no meio do agito urbano. A área externa, formada por um quintal arborizado, pinturas de grafite e trilha sonora da MPB, é como poucas no Recife. Leve, descontraído e espaçoso, o quintal logo sugere uma mesa de amigos regada a drinque, vinho e boa comida.





Ambiente do restaurante Arvo | Crédito: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco



Para tudo isso entra em cena o menu autoral com ingredientes brasileiros do chef Pedro Godoy. Ele recorre a itens frescos, como ervas da própria horta orgânica. Opções para beliscar, a exemplo do taco crocante de milho com frango frito, guacamole, sour cream, cebola fermentada e coentro, fazem sucesso. Entre os principais, o camarão do Arvo, com crustáceos robustos empanados ao molho agridoce na pasta de caju, sai com arroz jasmine e creme de macaxeira.



SERVIÇO:

Endereço: rua Djalma Farias, 170, Torreão, Recife-PE

Funcionamento: domingo a quarta, 11h45 às 16h; quinta a sábado, 11h45 às 15h; 19h à meia-noite

Telefone: (81) 99673-7122

Instagram: @arvorestaurante

Capacidade: 255 lugares

Faixa de preço: $$$



Acessibilidade

Ar-condicionado

Carta de vinhos

Aceita cartão

Delivery

Pet friendly

Aceita tíquete

Wi-fi

