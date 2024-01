A- A+

CENTRO Bar Central é reduto boêmio do Recife Aberto em 2004, espaço está localizado na Mamede Simões

Quando o jornalista André Rosemberg inaugurou o Central, em maio de 2004, provavelmente não soubesse o quanto o bar/restaurante fosse transformar o entorno. O lugar virou um icônico reduto boêmio, atraindo outros negócios para a vizinhança.



Além da boa cerveja gelada e salão à meia-luz, também é marca da casa a seleção musical na radiola de ficha, que oferece 200 álbuns selecionados por Rosemberg. Completando o repertório de sucesso da casa, o cardápio crava a identidade do Central - a boa cozinha é, definitivamente, um dos trunfos do bar.



Crédito: Andréa Rêgo Barros/Folha de Pernambuco

Com clássicos, como arrumadinho de charque e filé com fritas, a clientela não dispensa o falafel petisco ou sanduíche. Não deixe de pedir o cachorro-quente com carne moída e o parmê de berinjela.

SERVIÇO:

Endereço: rua Mamede Simões 144, Santo Amaro, Recife-PE

Funcionamento: terça a sábado, 17h à 1h

Telefone: (81) 3221-1398

Instagram: @bar-central-recife

Capacidade: 120 lugares

Faixa de preço: $$



Ar-Condicionado

Carta de Vinhos

Crédito e Débito

Delivery

Pet Friendly

Wi-Fi

