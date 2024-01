A- A+

ZONA NORTE Bar da Geralda: comida regional de primeira qualidade aos pés da santa Estabelecimento fica no ponto mais famoso do Morro da Conceição e tem a cabidela mais famosa do Recife

Não são apenas os devotos de Nossa Senhora que sobem o Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, para demonstrar sua fé. A poucos metros do santuário católico, uma outra soberana recebe no terraço da própria casa os fãs da autêntica cozinha regional.





Galinha à cabidela é especialidade absoluta de Geralda | Crédito: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco



Há mais de duas décadas, quando começou a vender espetinho na calçada, o Bar da Geralda atende ao público interessado em comida caseira e cervejinha gelada. Combinação imbatível, tal como a famosa galinha de cabidela, servida na versão petisco com pão francês, que já ganhou o título de melhor prato do Festival Roda de Boteco (2006). Um entre tantos prêmios. No almoço completo ainda sai porção individual de carne de sol, fígado acebolado, moela guisada e outras delícias.



SERVIÇO:

Endereço: rua do Morro da Conceição, 486, Casa Amarela, Recife-PE

Funcionamento: terça a quinta, 10h às 15h; sexta e sábado, 10h às 23h; domingo, 8h às 17h

Telefone: (81) 3442-1382

Instagram: @bardageralda

Capacidade: 80 lugares

Faixa de preço: $



Aceita cartão

Pet friendly

Veja também

ZONA NORTE Mercearia Pará é um pedacinho do Pará na Capital pernambucana