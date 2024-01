A- A+

Zona Sul Bar do Cabo é opção famosa para petiscar com os amigos em Brasília Teimosa Sob o comando de Natália Oliveira, endereço convida para momentos descontraídos e boa comida

Sem dúvida, o Bar do Cabo é o estabelecimento mais famoso, e escondidinho, da Brasília Teimosa, "título" orgânico que atrai tanto recifenses quanto turistas que chegam em busca do arroz de polvo com camarão que Natália Oliveira prepara junto às irmãs. A receita, e o bar simples, que funciona na casa da família, é um legado dos pais de Natália que, por anos, tocaram o negócio.

Bar do Cabo fica em Brasília Teimosa | Foto: Andréa Rêgo Barros

O nome "do Cabo", inclusive, é uma alusão direta à patente do pai, Seu Gilberto Oliveira, que era cabo do Exército. Além do prato símbolo da casa, o camarão na cerveja também fez fama, chegando em porção vistosa à mesa, com camarões graúdos empanados e fritos em imersão.



SERVIÇO:

Endereço: rua Nanuque, 37, Brasília Teimosa, Recife-PE

Funcionamento: terça a domingo, e feriados, 11h às 16h

Telefone: (81) 4040-4420

Instagram: @bardocaboreal

Capacidade: 30 lugares

Faixa de preço: $$$

Aceita crédito e débito

Delivery

Pet friendly

