Bar do Neno, inaugurado em 1993, tem boa variedade de petiscos e chope sempre gelado

É num trecho tranquilo da rua Padre Roma, na Zona Norte do Recife, que uma casa revitalizada convida para um chope cremoso na calçada. O lugar, que hoje é conhecido afetivamente como “Bar do Neno”, é fruto de uma operação que começou em 1993 como delivery da extinta pizzaria Barazzone.





Arrumadinho é opção de petisco para compartilhar | Crédito: Alexandre Aroeira



Os amigos Licínio Dias e Lula Sampaio, que adoravam uma cervejinha gelada depois da pelada, resolveram ampliar a ideia para um barzinho de petiscos regionais e portugueses. Em 2022, o bloco Chocalho do Neno ganhou as ruas no período pré-carnavalesco, divulgando ainda mais o espírito boêmio do lugar. Hoje, é impossível ir embora sem um caldinho de feijão completo ou um arrumadinho bem servido. As opções de pizza também seguem a todo vapor, além da boa variedade de destilados.



SERVIÇO:

Endereço: rua Padre Roma, 722, Parnamirim, Recife-PE

Funcionamento: terça a quinta e domingo, 11h às 23h; sexta e sábado, 11h à 1h

Telefone: (81) 3441-4141

Instagram: @bardoneno

Capacidade: 120 lugares

Faixa de preço: $$$



Carta de vinhos

Aceita cartão

Delivery

Estacionamento

Manobrista

Pet friendly

Aceita tíquete

Wi-fi

