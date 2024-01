A- A+

ZONA NORTE Bar do Tonhão é um dos botecos mais tradicionais da Zona Norte do Recife No coração do bairro da Encruzilhada, o estabelecimento é especializado em cozinha nordestina

O público do Bar do Tonhão, no bairro da Encruzilhada, não vê tempo ruim neste que é um dos botecos mais tradicionais do Recife. O lugar só fecha no primeiro dia do ano. A qualquer hora, vale a pausa para uma cerveja gelada acompanhada de pratos regionais servidos em área espaçosa. É assim há mais de duas décadas, quando o cozinheiro colocou seu nome na fachada da casa e que, até hoje, faz questão de receber os clientes. Entre os seus pratos, o arrumadinho completo já ganhou até premiação. Destaque também para o chambaril completo e petiscos diversos, como porção de bolinho de bacalhau e pão de alho.

Sustança: chambaril completo é dica no Tonhão | Crédito: Paullo Allmeida



SERVIÇO:

Endereço: rua Amaro Coutinho, 339, Encruzilhada, Recife-PE

Funcionamento: diariamente, 11h às 23h

Telefone: (81) 3034-8085

Instagram: @bardotonhaooficial

Capacidade: 320 lugares

Faixa de preço: $



Aceita cartão

Delivery

Pet friendly

Wi-fi

