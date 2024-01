A- A+

Zona Sul Budega do Meu Lindo é ponto animado para petiscar no bairro do Ipsep Com cardápio cheio de opções, endereço é bastante procurado por quem adora happy hour

Marcelino Leite tem o apelido que toda mãe gosta de colocar no filho. De um nome familiar carinhoso, “Meu Lindo” passou a ser o nome do bar que ocupa uma esquina tranquila do bairro do Ipsep. Uma área que também é passagem de muita gente, inclusive para quem vai ao aeroporto.

Petisco com carne e queijo de coalho é sucesso | Foto: Andréa Rêgo Barros/Folha de Pernambuco

Com tempo, vale um pitstop para cerveja gelada servida com os petiscos criados pelo dono do lugar, que é cozinheiro experiente. Numa mistura de botecos carioca e pernambucano, surge um cardápio extenso. Destaque para o menu “Porkaria” repleto de itens com carne de porco, como o torresmo de rolo temperado com especiarias e coberto por abacaxi e queijo. Tão saboroso quanto o palitinho de queijo e a lista de sanduíches.



SERVIÇO:

Endereço: rua Aderbal de Melo, 251, Ipsep, Recife-PE

Funcionamento: segunda a sábado, 11h às 23h; domingo, 11h às 22h

Telefone: (81) 3204-8790

Instagram: @budegameulindoipsep

Capacidade: 240 lugares

Faixa de preço: $



Aceita cartão

Delivery

Pet friendly

Veja também

ZONA NORTE Quina do Futuro é sinônimo de respeito às tradições da culinária nipônica