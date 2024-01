A- A+

ZONA NORTE Cá-Já entrega experiência descomplicada e bem cuidada no bairro dos Aflitos Criativo: o chef Yuri Machado se inspira nas referências familiares e cruza com tendências contemporâneas

O restaurante do chef Yuri Machado é pensado nos detalhes para entregar uma experiência descomplicada, mas super bem cuidada, com menu enxuto costurado por referências familiares e captadas das andanças do chef em suas temporadas fora do Brasil. É ainda um espaço de valorização da arte contemporânea - muros e paredes têm intervenções de artistas como Estela Miazzi, Jade Matos, Manoel Quitério e Jonathas de Andrade. O Cá-Já é praticamente uma galeria de arte, por assim dizer.







Restaurante tem paredes e muros pintados por artistas pernambucanos | Crédito: Andréa Rêgo Barros/Folha de Pernambuco

À mesa, o queridinho é o bolinho de siri, mas não deixe de provar o ceviche - uma opção leve e com a acidez necessária do leche de tigre. Favada, galinhada e um opulento nhoque de chambaril estão entre os pratos principais mais aclamados do restaurante. Há ainda lambreta, caldeirada e peixada.



SERVIÇO:

Endereço: rua Carneiro Vilela, 648, Aflitos, Recife-PE

Funcionamento: terça a quinta, 12h às 15h30 e 19h às 23h; sexta a domingo, 12h às 16h; sexta e sábado, 19h às 23h

Telefone: (81) 3126-0648

Instagram: @vempracaja

Capacidade: 135 lugares

Faixa de preço: $$



Acessibilidade

Ar-condicionado

Carta de vinhos

Aceita cartão

Delivery

Manobrista

Pet friendly

Aceita tíquete

Wi-fi

Veja também

ZONA NORTE Mercearia Pará é um pedacinho do Pará na Capital pernambucana