CENTRO Cais Rooftop: pôr do sol e música que combinam perfeitamente com menu oferecido pela casa Localizado no teto do Museu Cais do Sertão, espaço também oferece vista para Torre Malakoff e Parque das Esculturas Francisco Brennand

É com uma vista de tirar o fôlego que o restaurante se apresenta no teto do Museu Cais do Sertão, no bairro histórico do Recife. Seja no salão coberto ou na área externa, é fácil ter uma panorâmica de pontos turísticos, como a Torre Malakoff e o Parque das Esculturas Francisco Brennand.



O pôr do sol é o horário mais disputado, com direito à programação musical. Mas para este ou qualquer outro momento, é possível aproveitar a cozinha de referência brasileira do chef Renato Valadares, que pode acompanhar as opções de drinques autorais, vinhos, espumantes e cervejas.



Crédito: Andréa Rêgo Barros/Folha de Pernambuco

Na lista, belisquetes como tábua de frios, carpaccio, canapé de salmão e o robusto polvo e camarão mergulhados na nata. De principal, destaque é o lombo de pirarucu com musseline de inhame.



Dica: Arroz vermelho do mar camarão, polvo, mexilhões e aratu com tucupi e farofa do reino

SERVIÇO:

Endereço: avenida Alfredo Lisboa, 04, Bairro do Recife, Recife-PE

Funcionamento: segunda a quarta, 12h à meia-noite; quinta a sábado, 12h à 1h; domingo, 12h às 23h

Telefone: (81) 99881-2814

Instagram: @caisrooftop

Capacidade: 350 lugares

Faixa de preço: $$$



Ar-Condicionado

Crédito e Débito

Wi-Fi

