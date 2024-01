A- A+

ZONA NORTE Cantinho do Axé, no Vasco da Gama, tem comida de boteco e rodas culturais Além dos pratos regionais, clientes são convidados a soltarem a voz no karaokê

O nome do bar é a tradução exata do clima desse reduto encrustado no alto do bairro de Vasco da Gama, na Zona Norte da Capital pernambucana. O casal Diego Soares e Daniela Alves inaugurou o Cantinho há quase sete anos para garantir a renda familiar, mas também como espaço de acolhimento e promoção da cultura regional - todos os dias em que funciona, Diego e equipe fazem uma roda de percussão para animar os clientes.

O microfone também fica aberto para quem quiser arriscar soltar a voz. Na cozinha quem manda é Daniela, que não abre mão de alho, pimenta-do-reino e cebola nos pratos regionais, como patinho, mão de vaca, língua de boi, costela de porco, caldeirada, tripinha, frango à passarinha, entre outros.



SERVIÇO:

Endereço: rua Antônio Pinto Lapa, 78, Vasco da Gama, Recife-PE

Funcionamento: segunda, quarta e quinta, 11h às 17h; sexta e sábado, 11h às 19h

Telefone: (81) 98619-7250

Instagram: @m.cantinhodoaxe

Capacidade: 100 lugares

Faixa de preço: $



Aceita cartão

Wi-fi

