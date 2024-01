Castelus: gastronomia assinada por Abdo Vila Nova no Instituto Ricardo Brennand

A- A+

Com gastronomia assinada pelo chef Abdo Vila Nova, o Castelus ocupa uma construção em estilo medieval dentro do Instituto Ricardo Brennand, que é um dos principais museus de Pernambuco. É, portanto, uma ótima opção para quem sai da programação cultural.



Mas nem só de turistas se faz a clientela do Castelus - recifenses de todas as partes frequentam a casa em busca do cardápio variado. A paella recifense é uma das especialidades, disponível em opção individual e para compartilhar por três pessoas.



Crédito: Andréa Rêgo Barros/Folha de Pernambuco

O sucesso se deve à combinação de camarão, lula, marisco, charque, peito de frango e arroz, co- zidos na água de coco, e temperados com pimenta de cheiro. A carne de sol Castelus também faz sucesso: filé mignon de carne de sol com arroz cremoso.

SERVIÇO:

Endereço: dentro do Instituto Ricardo Brennand - rua Mário Campelo, 700, Várzea, Recife-PE

Funcionamento: terça a domingo, 12h às 17h

Telefone: (81) 99161-7157

Instagram: @castelusrestaurante

Capacidade: 120 lugares

Faixa de preço: $$$



Acessibilidade

Ar-Condicionado

Espaço Kids

Carta de Vinhos

Crédito e Débito

Estacioamento

Pet Friendly

Ticket

Wi-Fi

