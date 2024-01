Catamaran: diversos ambientes e vista privilegiada de frente para o mar

A- A+

O restaurante é um tipo de complexo gastronômico porque tem vários ambientes que podem funcionar simultaneamente como espaços gastronômicos, ou serem utilizados para eventos. Sua capacidade máxima de ocupação é de 960 pessoas.



Além da amplitude do espaço, o Catamaran tem vista privilegiada, de frente para o mar, cujo deck dá acesso aos passeios em embarcações cata- maran promovidos pelo grupo. A casa é uma velha conhecida dos recifenses e turistas, já que funciona há mais de 20 anos no mesmo ponto. Seu cardápio tem ênfase em frutos do mar, verdadeiros campeões de venda.



Crédito: Andréa Rêgo Barrps/Folha de Pernambuco

O camarão Praia de Gravatá é destaque entre os pratos principais, serve duas pessoas, e leva camarões empanados, arroz cremoso de queijo e batata palha da casa.



Dica: CARTOLA feita com banana não muito madura, mais queijo de manteiga empanado, polvilhada com açúcar fininho, pote de melaço e sorvete de creme

SERVIÇO:

Endereço: avenida Cais de Santa Rita, s/n, São José, Recife-PE

Funcionamento: segunda e terça, 12h às 16h; quarta e quinta, 12h à meia-noite; sexta e sábado, 12h à 1h; domingo, 12h às 20h

Telefone: (81) 99973-4077

Instagram: @restaurantecatamaran

Capacidade: 960 lugares

Faixa de preço: $$



Acessibilidade

Ar-Condicionado

Espaço Kids

Carta de Vinhos

Crédito e Débito

Delivery

Estacionamento

Pet Friendly

Ticket

Wi-Fi

Veja também

ZONA NORTE Ponte Nova é o ponto mais próximo entre o Recife e Paris