CENTRO Chambaril do Júnior: culinária regional em meio à tranquilidade e à natureza Espaço, inicialmente aberto no bairro da Torre, é opção gastronômica no Centro do Recife

A fachada pequena esconde um terreno espaçoso nos fundos do bar e restaurante, localizado no Centro do Recife. Em meio ao agito de quem está no entorno para trabalhar ou estudar, uma casa tranquila e arborizada onde a culinária regional se faz presente.



Uma história que começou no bairro da Torre, pelas mãos de Antônio Juvino, ainda nos anos 1970. Tempos depois, mudou-se para outro endereço até, no ano de 2000, chegar ao lugar de hoje. A família segue junta na produção, tanto na cozinha quanto no atendimento.



Com tantos anos de funcionamento, muitos clientes são chamados pelo nome e, deles, os pedidos obrigatórios: o chambaril completo com pirão, legumes, feijão e arroz; a carne de sol com fritas; o peixe frito; a galinha guisada ou de cabidela, entre outros.

SERVIÇO:

Endereço: rua Ildefonso Lopes, 24, Santo Amaro, Recife-PE

Funcionamento: diariamente, 11h às 15h

Telefone: (81) 98889-2563

Instagram: @chambarildojunior

Capacidade: 132 lugares

Faixa de preço: $



Crédito e Débito

Delivery

Pet Friendly

Ticket

