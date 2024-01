Com arrumadinho em diversas versões, Beca Bar é negócio de família que deu certo

A- A+

Para o almoço tem arrumadinho de todo o jeito que você imaginar. Foi dessa forma que a casa ficou conhecida, ao oferecer o típico prato nordestino, com di- versas variações de preparo, há mais de 30 anos.



São pelo menos 14 tipos de arrumadinho, que vão além da carne bovina. Bacalhau, camarão, linguiça matuta, charque com queijo, e até de coração de galinha, estão no cardápio.



No salão, quem ajuda na escolha é Dona Lourdes, que foi casada com o paraibano Carlos Alberto, responsável por “emprestar” o seu apelido e incentivar o negócio em família.



Crédito: Andréa Rêgo Barros/Folha de Pernambuco

Para ela, coube a missão de aprimorar a receita principal, que hoje também divide espaço com petiscos como filé de camarão, calabresa com fritas, caldinho de feijão e outros.

SERVIÇO:

Endereço: rua Pedro Afonso, 326, Santo Amaro, Recife-PE

Funcionamento: segunda a sábado, 11h às 16h

Telefone: (81) 3423-9008

Instagram: @becabardoarrumadinho

Capacidade: 126 lugares

Faixa de preço: $



Crédito e Débito

Delivery

Pet Friendly

Veja também

ZONA NORTE Ponte Nova é o ponto mais próximo entre o Recife e Paris