Zona Sul Com cardápio regional, Entre Amigos oferece diversos preparos com a carne de bode Restaurante iniciou trajetória em 1994, valorizando clássicos da comida nordestina

Para uma história que começou em 1994, com a compra de uma pequena banca de revista no bairro de Boa Viagem, o Bode, como os clientes gostam de resumir, une tradição e modernidade no mesmo espaço. O restaurante opera com a fartura da culinária regional para além da carne do caprino - cuja produção é própria. Carne de sol, picanha, buchada e outras proteínas se juntam ao cardápio nordestino.

Unidade do Espinheiro | Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

Entre as pedidas, o pernil baby bode tem farofa de cenoura, cebola francesa e um cremoso pirão de queijo. Outra opção para dividir é o lombo de bacalhau servido com batata rústica, pimentões, brócolis e azeitonas. Mas, se a fome for mesmo de sushi, a casa tem uma boa variedade servida diariamente no rodízio.

SERVIÇO:

Endereço: rua Marquês de Valença, 50, Boa Viagem, Recife-PE; rua da Hora, 695, Espinheiro, Recife-PE

Funcionamento: diariamente das 11h à 1h

Telefone: (81) 3312-1000

Instagram: @entreamigosobode

Capacidade: 700 lugares (Boa Viagem); 450 lugares (Espinheiro)

Faixa de preço: $$$

Acessibilidade

Área kids

Ar-condicionado

Carta de vinhos

Aceita cartão

Delivery

Estacionamento

Aceita tíquete

Wi-fi

