Zona Sul Conheça a história do Tio Pepe, restaurante de culinária regional que abriu nos anos 1960 Em uma casa ampla, restaurante recebe os visitantes com opções da gastronomia nordestina

João Garrido Cid foi o espanhol que originou o restaurante na década de 1960. Pepe, como era conhecido, abriu a casa na avenida Boa Viagem. Hoje, em Setúbal, o lugar preserva a identidade familiar, o clima leve e descontraído, além da vocação para a comida bem servida.

Carne de sol com queijo de coalho é a pedida mais famosa | Crédito: Andréa Rêgo Barros/Folha de Pernambuco

No salão e no pátio arborizado, repletos de objetos afetivos, circula uma gastronomia com forte inclinação para a culinária regional. Não à toa, a carne de sol na brasa, feita com contrafilé, é o prato mais pedido (e elogiado) do cardápio.

Integrante dos restaurantes da Associação da Boa Lembrança, o Tio Pepe também oferece anualmente um prato especial com o selo da entidade. Na visita, vale pedir os pastéis de camarão com massa sequinha, casquinho de caranguejo e caldinho de feijão.

SERVIÇO:

Endereço: rua Almirante Tamandaré, 170, Boa Viagem, Recife-PE

Funcionamento: terça a sexta, 11h30 às 16h; sábado e domingo, 11h30 às 17h

Telefone: (81) 99258-3224

Instagram: @restaurantetiopepe

Capacidade: 240 lugares

Faixa de preço: $$



Acessibilidade

Área kids

Ar-condicionado

Carta de vinhos

Aceita cartão

Delivery

Pet friendly

Aceita tíquete

Wi-fi

