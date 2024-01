Conheça o Bistrô Negralinda, um lugar que agrega sabor aos frutos do mangue

A- A+

A chef Negralinda é cria da comunidade Ilha de Deus, que fica encrustada no bairro do Pina, em meio à Bacia do Pina, o rio Jordão e o rio Tejipió, e vem desenvolvendo um importante trabalho de empreendedorismo de base comunitária, chamando a atenção para a vocação natural da Ilha de Deus - a cata de marisco -, ocupada por duas mil famílias.

Chef Negralinda conduz a cozinha repleta de frutos do mangue | Foto: Andréa Rêgo Barros/Folha de Pernambuco

Negralinda vem atuando na cadeia produtiva com o objetivo de promover melhorias no beneficiamento dos frutos do mangue coletados pelas mulheres marisqueiras. Não poderia ser diferente, portanto, que em seu estabelecimento, que só funciona sob reserva antecipada, a chef sirva pratos com frutos do mangue, ecossistema que ela tanto defende, com camarão, sururu, além de sardinha, entre outros.



SERVIÇO:

Endereço: rua Vila Neto, 29, Iha de Deus, Pina, Recife-PE

Funcionamento: sob agendamento prévio de grupos de, no mínimo, 10 pessoas

Telefone: (81) 99946-1334

Instagram: @bistronegralinda

Capacidade: 20 lugares

Faixa de preço: $

Aceita cartão

Aceita tíquete

Delivery



