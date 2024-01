A- A+

Zona Sul Conheça o Pomodoro Caffè: um pedacinho da Itália no bairro de Boa Viagem Sob o comando do chef Duca Lapenda, restaurante oferece cardápio de clássicos italianos

Uma das casas italianas mais conhecidas, e aconchegantes, do Recife, pilotada pelo chef Duca Lapenda, se diferencia por priorizar processos artesanais. Lapenda é conhecido por produzir as próprias massas, molhos, conservas e burrata - produto que ganhou fama quase estelar.

Restaurante fica em uma casa charmosa na Capitão Rebelinho | Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

A lasagna da loi faz o maior sucesso, justificado pelo formato convidativo de fatia longa, com todas as camadas à vista (ragu de vitelo, fonduta de parmesão e roti do próprio vitelo, trufa laminada e salsa tartufada). O polpetone alla pizzaiola, servido em uma charmosa panelinha de ferro, é outro prato popular entre os clientes: uma bola graúda de carne empanada, recheada com muçarela fresca, queijo parmesão, sobre tagliatelle verde fresco ao molho de tomate encorpado.



SERVIÇO:

Endereço: rua Capitão Rebelinho, 418, Pina, Recife-PE

Funcionamento: terça a sábado, das 18h30 às 23h30; domingo, das 12h às 17h

Telefone: (81) 99650-7277

Instagram: @pomodoro-caffe

Capacidade: 35 lugares

Faixa de preço: $$$

Ar-condicionado

Carta de vinhos

Aceita cartão

Delivery

Estacionamento

Wi-fi

