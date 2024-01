A- A+

Zona Norte Conhecido como Chinês da 48, Ta San Yuen é um clássico da década de 1980 Restaurante é um dos endereços mais procurados para o almoço no bairro do Espinheiro

O restaurante chinês é um dos ‘amores’ do recifense há décadas. Inaugurado em 1982, o negócio familiar é conhecido pelas porções generosas de macarrão frito chop suey, bifum, frango empanado e carne acebolada, que servem até quatro pessoas.

Chinês da 48 foi inaugurado na década de 1980 | Crédito: Andréa Rêgo Barros/Folha de Pernambuco



Os pratos da casa se encaixam na expressão ‘bom e barato’, e, justamente por isso, atraem famílias inteiras nos finais de semana e grupos de amigos. Aos domingos, a fila de espera é certa. Em contrapartida, o serviço é rápido e as mesas desocupam rapidamente.



Em dias de pouco movimento, o pedido sai em média em cinco minutos, já em horários de pico, leva 15 minutos para a comida chegar à mesa. O astro do cardápio é o macarrão frito chop suey, com legumes laminados, carne bovina, frango e camarão.



SERVIÇO:

Endereço: rua Quarenta e Oito, 63, Espinheiro, Recife -PE

Funcionamento: segunda a sexta, 11h às 15h e 18h às 21h50;

sábado, 11h às 15h30 e 18h às 21h50; domingo, 10h30 às 15h30 e 18h às 21h50

Telefone: (81) 99769-2749

Instagram: @tasanyuen

Capacidade: 300 lugares

Faixa de preço: $



Acessibilidade

Aceita cartão

Ar-condicionado

