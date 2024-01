A- A+

Zona Sul Conhecido pelo self-service do almoço, Chica Pitanga também se destaca no menu do jantar Com referências brasileiras e internacionais, restaurante opera há quase 30 anos em Boa Viagem

A casa tem quase 30 anos e ficou conhecida pela qualidade e variedade do almoço self-service, o que lhe rendeu várias premiações. À noite, um menu à la carte assinado pelo chef Claudemir Barros faz as honras do restaurante, que explora brasilidades e um certo sotaque luso também.

Menu do jantar é assinado pelo chef Claudemir Barros | Foto: Andréa Rêgo Barros/Folha de Pernambuco

Destaques são o arroz de polvo preparado com vinho tinto e shoyu, o carpaccio de queijo coalho maçaricado com tomate cereja confitado e castanha de caju. A pescada ao molho de camarão com arroz de coco é uma das opções individuais mais pedidas. O arroz cremoso do mar, com camarão, lula, mexilhão e polvo, é dica para compartilhar. O Chica Pitanga fica a uma quadra da praia de Boa Viagem e próximo à Praça de Boa Viagem.



SERVIÇO:

Endereço: rua Petrolina, 19, Boa Viagem, Recife-PE

Funcionamento: almoço bufê - segunda a sexta, 11h40 às 15h30; sábado e

domingo, 11h15 às 16h; jantar à la carte - segunda a quinta, 18h às 22h; sexta e

sábado, 18h à meia-noite

Telefone: (81) 3465-2224

Instagram: @chicapitangarecife

Capacidade: 156 lugares

Faixa de preço: $$$

Acessibilidade

Ar-condicionado

Carta de vinhos

Aceita cartão

Delivery

Aceita tíquete

Manobrista

Wi-fi

