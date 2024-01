De frente para a praia de Boa Viagem, Cervejaria Alphaiate é um clássico desde os anos 1990

A- A+

Este é um dos poucos endereços com vista privilegiada da orla de Boa Viagem. A poucos metros do calçadão, na área térrea do icônico edifício Califórnia, a casa oferece o contexto perfeito com a brisa do mar. É assim desde a década de 1990, quando começou a operar na região, oferecendo clássicos gastronômicos, com destaque para a picanha.

Salão interno convida para o vinho | Foto: Andréa Rêgo Barros/Folha de Pernambuco

Hoje, além de carnes e aves, há itens de pastelaria - com destaque para a empada de queijo do reino -, pratos de frutos do mar, sobremesas e uma ampla carta de drinques clássicos e autorais. Para iniciar os trabalhos: ostra, casquinho de caranguejo, pão de alho na brasa e outros. Se a ideia for dividir uma refeição, o camarão à moda do Wanderlei reúne o crustáceo flambado no conhaque com arroz e outros frutos do mar.



SERVIÇO:

Endereço: rua Artur Muniz, 82, Boa Viagem, Recife-PE

Funcionamento: segunda a quinta, 11h30 à meia-noite; sexta a domingo, 11h30 à 1h

Telefone: (81) 3467-5461

Instagram: @cervejaria.alphaiate

Capacidade: 150 lugares

Faixa de preço: $$$



Acessibilidade

Ar-condicionado

Carta de vinhos

Aceita cartão

Aceita tíquete

Delivery

Pet friendly

Manobrista

Wi-fi

