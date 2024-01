A- A+

Zona Sul Desde 1972, Costa Brava é um símbolo gastronômico do Recife; conheça Restaurante oferece receitas clássicas, com destaque para os preparos internacionais

Fundado por quatro irmãos da região da Galícia, na Espanha, o Costa Brava é um símbolo gastronômico do Recife. Desde 1972, vem dialogando com os pernambucanos e o grande fluxo de turistas da Zona Sul do Recife, oferecendo a eles uma variedade de itens nobres entre peixe, lagosta, carne e camarão.

Bacalhau à Zé do Pipo é pedida famosa | Foto: Andréa Rêgo Barros/Folha de Pernambuco

O jeito elegante do atendimento condiz com o ambiente clássico de mesas forradas por toalha branca, distribuídas no salão fechado e na área externa arborizada, que já recebeu empresários, artistas e políticos. Nada está fora do lugar. No cardápio, receitas clássicas internacionais, a exemplo da lagosta à thermidor, o bacalhau à Zé do Pipo, o risoto de camarão, a paella valenciana e sobremesas como o crème brûlèe.

SERVIÇO:

Endereço: rua Barão de Souza Leão, 698, Boa Viagem, Recife-PE

Funcionamento: segunda a quinta, 11h30 às 23h; sexta e sábado, 11h30 à

meia-noite; domingo. 11h30 às 22h

Telefone: (81) 3341-3535

Instagram: @costabravarestauranteoficial

Capacidade: 250 lugares

Faixa de preço: $$$

Acessibilidade

Ar-condicionado

Carta de vinhos

Aceita cartão

Estacionamento

Wi-fi

