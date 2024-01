A- A+

Zona Sul Desde a década de 1990, Caldinho do Neném reúne diversão e gastronomia no Pina Numa área ampla, bar e restaurante recebe o público interessando em cerveja, petisco e boas conversas

Da história que começou em uma pequena barraquinha nos anos 1990, surge um bar e restaurante com proporções grandiosas, mas com os pés ligados à origem. No salão amplo, que divide o espaço com mesas tradicionais de madeira e outras com moderno acabamento em laca, circula o clássico caldinho de feijão preto em copo Americano com vários acompanhamentos.

Salão amplo recebe visitantes de todas as partes | Foto: Andréa Rêgo Barros/Folha de Pernambuco

Entre os campeões de venda ainda estão peixe, camarão, sururu, marisco e caldeirada. Os frutos do mar (e do mangue) também são ótimas pedidas. Além do caranguejo cozido com verduras na água e sal, para petiscar, o Maré Alta é um prato para dividir, reunindo peixe, lagosta, camarão, polvo e batata souté fritos na chapa. A lista continua com vários cortes bovinos na brasa e almoço regional.



SERVIÇO:

Endereço: rua Nogueira de Souza, 375, Pina, Recife-PE

Funcionamento: domingo a quinta, 11h à 1h; sexta e sábado, 11h às 2h

Telefone: (81) 3467-5461

Instagram: @caldinhodonenen.oficial

Capacidade: 600 lugares

Faixa de preço: $$

Acessibilidade

Área kids

Ar-condicionado

Carta de vinhos

Aceita cartão

Delivery

Pet friendly

Aceita tíquete

Estacionamento

Manobrista

Wi-fi

