ZONA OESTE Do interior do Estado para Capital pernambucana: Bode de Nô, tradição de mais de três décadas Espaço opera em Boa Viagem, Afogados e Olinda

Há mais de três décadas, o sonho do casal Evangelista Lima e Maria Gomes, conhecidos por seu Nô e Dona Maria, tomou forma na Capital pernambucana. Do Interior do Estado, eles trouxeram não só a força de trabalho, mas as referências da culinária sertaneja ao abrir uma barraca na Zona Oeste do Recife.



Com o tempo, expandiram as atividades e se destacaram com a carne de bode. A mesma que recheia a buchada, que dona Maria ainda faz questão de costurar. Hoje, a marca opera em Boa Viagem, Afogados e na cidade de Olinda.



Todos com cardápio extenso. Na lista, pedidas para toda a família, como a car- ne de sol de bode servida na chapa com vários acompanhamentos. Também há frutos do mar, a exemplo do camarão sertanejo com charque, arroz, pirão e farofa, além de moqueca e peixada.

Dica: RODÍZIO DE PIZZA, todos os dias, com mais de 15 opções de sabores, na unidade de Afogados, das 18h às 22h

SERVIÇO:

Endereço: rua São Miguel, 1401, Afogados; rua Dr. João Guilherme Pontes Sobrinho, 245, Boa Viagem, Recife-PE

Funcionamento: domingo a quinta, 11h à meia-noite; sexta e sábado, 11h à 1h (Afogados); domingo a quinta, 11h à 1h (Boa Viagem); sexta e sábado, 11h às 2h (Boa Viagem)

Telefone: (81) 3428-8889

Instagram: @bodedono

Capacidade: 300 lugares (unidade Afogados)

e 544 lugares (unidade Boa Viagem)

Faixa de preço: $$



