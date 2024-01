A- A+

Zona Sul Em Brasília Teimosa, Vieira Restaurante atrai público que adora frutos do mar Aberto em 2017, casa sugere opções como polvo, peixe e camarão

Vieira é o sobrenome da família de Danilo, chef e sócio do restaurante fundado em 2017 por ele e pelo irmão, logo na entrada de Brasília Teimosa. A casa era a residência da família, e onde sua avó Carmelita mantinha um bar simples, lá pelos idos de 1979.

Vieira recebe o público em local aberto | Crédito: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

Danilo, formado em Gastronomia, revisita a culinária litorânea da região, comunidade que cresceu em torno da pesca, com técnica profissional e insumos de alta qualidade. Peixe fresco, leite de coco, cebola, coentro e alho não faltam na cozinha, de onde saem moqueca, camarão na cerveja, etc.

O mix vieira é um hit entre os clientes e reúne todas as entradinhas da casa em uma porção só: caldinho de peixe, croquete de tubarão, bolinho de arraia, pastel de camarão e dadinho de tapioca. A moqueca de frutos do mar é um clássico do restaurante.

SERVIÇO:

Endereço: rua Araguari, 47, Brasília Teimosa, Recife-PE

Funcionamento: terça a quinta, 11h30 às 22h30; sexta e sábado,

11h30 às 23h30; domingo, 11h30 às 17h30

Telefone: (81) 9981-9848

Instagram: @vieira.rest.bar

Capacidade: 160 lugares

Faixa de preço: $$

Acessibilidade

Carta de vinhos

Aceita cartão

Delivery

Pet friendly

Aceita tíquete

Wi-fi

