ZONA OESTE Em clima de boemia recifense, Esquina do Malte é ponto de encontro no bairro de Areias Espaço tem como carro-chefe a lancete do Malte, com barriga suína servida como torresmo

É difícil resistir ao convite de uma cerveja na calçada mais boêmia da Zona Oeste do Recife. O Esquina do Malte, que começou pequeno em 2017 e, hoje, atrai clientes de todas as partes, é ponto de encontro no bairro de Areias. Com o impulso de dois petiscos premiados em um festival, o proprietário Rafael CosEsta viu a demanda crescer.



Ele, que era um profissional da área de tecnologia, agora é dedicado ao negócio ancorado na antiga casa dos pais. Mesas de ma- deira, televisão sintonizada no futebol e cardápio repleto de petiscos formam o contexto do bar.



Crédito: Andréa Rêgo Barros/Folha de Pernambuco

Para petiscar, o carro-chefe: panceta do Malte (500g), com a barriga suína servida como torresmo. Já a chamada tulipinha do malte tem o meio da asa cortado ao meio e empanado. Sai com fritas e molho barbecue.

SERVIÇO:

Endereço: avenida Ten. Felipe Bandeira de Melo, 97, Areias, Recife-PE

Funcionamento: terça a quinta, 17h à meia-noite; sexta e sábado, 16h à 1h; domingo, 16h às 23h Telefone: (81) 99839-5355

Instagram: @esquinadomalte

Capacidade: 36 lugares

Faixa de preço: $$



Crédito e Débito

Pet Friendly

