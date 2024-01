Folha de Pernambuco lança guia gastronômico "Recife Escondidinho"; saiba mais

A- A+

Recife é bom de garfo. Recife é bom boca.

Uma das capitais gastronômicas mais importantes do Brasil, Recife tem sua identidade culinária fincada em raízes antepassadas, mas também conectada ao que acontece nas mesas dos dias atuais.

Que tal experimentar um pouco dessa diversidade gastrô e se deliciar com a gente?

Hoje (4), a Folha de Pernambuco, com apoio da Prefeitura do Recife, via Secretaria de Turismo e Lazer, lança o guia “Recife Escondidinho” reunindo nada menos do que 60 estabelecimentos que representam a Capital pernambucana a cada garfada.

A produção do guia

Pensado e desenvolvido pela Folha de Pernambuco, o guia “Recife Escondidinho” teve como dupla “de campo” os jornalistas Edi Souza e Vanessa Lins, que passaram dois meses visitando alguns dos restaurantes e bares locais mais amados, tanto pelos próprios recifenses quanto pelos milhares de turistas que desembarcam por aqui.

No “Recife Escondidinho”, o leitor vai encontrar um pouco dos sabores que a mesa recifense pode oferecer: pratos regionais típicos, como escondidinho, caldinho e buchada; gastronomia autoral com assinaturas de chefs prestigiados que dão um toque de criatividade aos cardápios; e, ainda, restaurantes cuja relação com a clientela recifense é, antes de tudo, afetiva.

Algumas curiosidades

Aqui não faltam a cartola do Leite (restaurante mais antigo em funcionamento do Brasil), na região central da Capital do Estado nem a galinha à cabidela do Bar da Geralda (Morro da Conceição), nem o famoso chambaril do Seu Luna (Ipsep), por exemplo. Isso é só para dar um gostinho de todas as delícias reunidas no guia.

Serviço completo

Todos os 60 estabelecimentos contam com serviço completo de funcionamento (endereço, horários, telefone, rede social, quantidade de lugares, delivery, formas de pagamento, etc). Ou seja, o “Recife Escondidinho” é uma verdadeira mão na roda para se planejar antes de sair de casa ou indicar uma programação gastrô aos amigos.

Quem explorar as mesas recifenses com o “Recife Escondidinho”? Vem com a gente!

A versão completa do “Recife Escondidinho” está disponível aqui.

