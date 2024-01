Galo Padeiro, para além do croissant, casa oferece café da manhã, almoço e jantar

A- A+

A padaria é um divisor de águas quando o assunto é panificação artesanal no Recife. Inaugurada em 2016 no bairro de Santo Amaro, ganhou a clientela com fornadas de croissant à moda francesa e pães elaborados com processo de fermentação natural.



Ainda hoje, o croissant é um hit de vendas, com distribuição em larga escala, mas a cozinha do Galo ficou mais robusta com opções para café da manhã, almoço e jantar.



Crédito: Andréa Rêgo Barros/Folha de Pernambuco

É possível, por exemplo, saborear a receita grega moussaka, à base de berinjela, carne moída, molho bechamel e queijo, ou ainda ragu bovino no molho de tomate caseiro, mais nhoque de batata-do- ce. Arrumadinho e até schnitzel de porco (lombo suíno empanado) com batata assada e molho tártaro são outros destaques.

SERVIÇO:

Endereço: rua Capitão Lima, 82, Santo Amaro, Recife-PE

Funcionamento: diariamente, das 7h às 19h

Telefone: (81) 3423-6094

Instagram: @galopadeiro

Capacidade: 36 lugares

Faixa de preço: $$



Acesibilidade

Ar-Condicionado

Carta de Vinhos

Crédito e Débito

Estacionamento

Pet Friendly

Wi-Fi

