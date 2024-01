Gota Serena tem como prato mais famoso o caldo de feijão mulato

A- A+

Desde 2001, o restaurante recebe clientes de todos os perfis - da turma do almoço rápido a famílias inteiras nos finais de semana. O ambiente amplo é o lugar ideal para curtir comida farta e, às sextas e sábados, música ao vivo sempre à noite.



O prato mais famoso do Gota Serena é o caldo de feijão mulato, que chega à mesa borbulhando e com um ovo de codorna esparramado dentro, que dá um toque especial ao sabor, já que ele cozinha no próprio líquido fervente.



Crédito: Andréa Rêgo Barros/Folha de Pernambuco

Para os fãs de frutos do mar, o cardápio oferece boa variedade. Mo- quecas de tilápia, de camarão ou mista; camarão gratinado, ou ao coco, além de filé à parmegiana e ao molho madeira, e as proteínas na brasa - picanha, carne de sol, cupim, maminha, etc.



Dica: o aratu no coco é uma pedida, refogado com azeite, cebola, alho, tomate e pimentão verde, por último, é adicionado o leite de coco

SERVIÇO:

Endereço: rua Manoel Joaquim de Almeida, Iputinga, Recife-PE

Funcionamento: segunda, 11h às 15h; terça a sábado, 11h às 23h; domingo, 11h às 16h Telefone: (81) 3272-0358

Instagram: @bargotaserena

Capacidade: 320 pessoas

Faixa de preço: $$



