A- A+

ZONA NORTE Guaiamum Gigante é uma referência em frutos do mar, no Recife Bar-restaurante tem pegada regional e vende guaiamum, camarão, entre outras opções

De um simples barzinho na Zona Norte do Recife surgiu uma marca que é referência quando o assunto são frutos do mar. Tem sido assim desde 1993, quando a casa passou a oferecer itens como o guaiamum, uma espécie de caranguejo grande e azulado vindo de outro estado. A pedida chamou tanta atenção que logo abriu caminhos para outras produções que atendem toda a família.





O Guaiamum Gigante tem ambiente amplo e área para crianças | Crédito: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco



Hoje, o salão amplo, repleto de mesas para compartilhar, atende o público interessado em pratos do mar e da terra, saladas, drinques, cervejas e itens sazonais, como caranguejo, ostras e lambretas. Para dividir, chama atenção a farta moranga recheada com camarões salteados com verduras, castanhas, polpa de jerimum e queijo de coalho gratinado.



SERVIÇO:

Endereço: rua Dr. José de Góes, 299, Parnamirim, Recife-PE

Funcionamento: segunda a quinta, 17h à meia-noite;

sexta, 11h à meia-noite; sábados e feriados, 11h à meia-noite; domingo, 11h às 17h

Telefone: (81) 3126-0648

Instagram: @guaiamumgigante

Capacidade: 400 lugares

Faixa de preço: $$



Área kids

Carta de vinhos

Aceita cartão

Delivery

Estacionamento

Manobrista

Wi-fi

Veja também

ZONA NORTE Mercearia Pará é um pedacinho do Pará na Capital pernambucana