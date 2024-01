Lanchonete Tokyos Café conta sobre a história da família Matsumoto

A- A+

A lanchonete conta um pouco da história da família Matsumoto, já que um dos negócios dos imigrantes Seu Júlio e Dona Tomiko foi a pastelaria Tokyo Lanches, no Centro do Recife.



Atualmente, o filho do casal, o chef de cozinha André Saburó Matsumoto lidera o estabelecimento e mantém o legado servindo alguns dos melhores lanches da Cidade.



O pastel segue sendo a assinatura da família. A massa é sequinha e crocante, e leva recheios variados (15 ao todo), com destaque para o Especial - com carne, queijo, tomate e ovo. As coxinhas, de frango e camarão, também são hits entre os clientes.



Crédito: Andréa Rêgo Barros/Folha de Pernambuco



Moldados um a um, à mão, os salgados têm massa cremosa e recheio generoso. Burgers de atum e salmão, churros, esfihas, raspa-raspa, combos de sushi, além de café pernambucano, completam o menu.



SERVIÇO:

Endereço: avenida Dr. Malaquias, 79, Graças, Recife-PE

Funcionamento: terça a domingo, 14h às 22h

Telefone: (81) 3426-1610 e 98262-0303

Instagram: @tokyosrecife

Capacidade: 80 lugares

Faixa de preço: $$



Acessibilidade

Ar-Condicionado

Crédito e Débito

Delivery

Pet Friendly

Wi-Fi

