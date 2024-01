A- A+

ZONA NORTE Mercearia Pará é um pedacinho do Pará na Capital pernambucana Em um mesmo lugar, pode-se comprar produtos do Norte e degustar pratos típicos

Originalmente, a Mercearia Pará é uma loja de produtos paraenses garimpados por Lourdes Barbosa, uma belenense que adotou o Recife como lar. A loja, em sua própria casa, tem boa oferta de ingredientes, bebidas e suvenires como açaí, filhote congelado e cachaça de jambu. Aos sábados, ela transforma seu jardim, sala de estar e cobertura em restaurante durante o almoço e serve menu enxuto com pratos que remetem diretamente à culinária típica do

Pará.





Ambiente arborizado é atração à parte | Crédito: Andréa Rêgo Barros/Folha de Pernambuco



De segunda a sexta, serve prato único. A unha de caranguejo e o tacacá são campeões de pedido, assim como o prato com o peixe amazônico filhote servido em filé no molho de manteiga. O camarão empanado com farinha de tapioca, molho de mostarda de cupuaçu apimentada também é sucesso.



Dica: Café de açaí - o açaí passa por torra semelhante ao café tradicional.



SERVIÇO:

Endereço: rua Olímpio Tavares, 110, Casa Amarela, Recife-PE

Funcionamento: segunda a sexta, 11h30 às 18h; sábado, 11h30 às 16h30

Telefone: (81) 99895-4466

Instagram: @merceariapara

Capacidade: 72 lugares

Faixa de preço: $$$



Aceita cartão

Delivery

Wi-fi

Veja também

ZONA NORTE Quina do Futuro é sinônimo de respeito às tradições da culinária nipônica