CENTRO Moendo na Laje tem menu do chef Rapha Vasconcellos e loja terceirizada de vinhos Espaço oferece também vista panorâmica de Recife, no topo do Moinho Recife Business & Life, onde está localizado

É com uma vista panorâmica da capital pernambucana, que o restaurante funciona no topo do Moinho Recife Business & Life, um complexo imobiliário que reúne ambientes corporativos.



No alto, um lugar sem burocracia para relaxar e aproveitar não só a paisagem, mas a carta de drinques autorais, a loja terceirizada de vinhos e o menu do chef Rapha Vasconcellos.



Nas produções, as paellas são ideais para dividir. A do chef tem camarão, mexilhão, lula e linguiça defumada, disponível para duas ou quatro pessoas.



Crédito: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

Entre os pratos individuais, a massa negra reúne molho de espumante e camarões salteados. A lista ainda inclui opções com peixe do dia, parmegiana, sobrecoxa de frango, cordeiro e nhoque vegano.

SERVIÇO:

Endereço: avenida Alfredo Lisboa, 810, Bairro do Recife, Recife-PE

Funcionamento: terça a sábado, 12h às 0h; domingo, 12h às 22h Telefone: (81) 99437-6621

Instagram: @moendonalaje

Capacidade: 270 lugares

Faixa de preço: $$$



Ar-Condicionado

Carta de Vinhos

Crédito e Débito

Estacionamento

Ticket

Wi-Fi

