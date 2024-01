Mustang: resistência ao tempo no Centro da capital pernambucana

A- A+

Sem dúvida, o bar-restaurante é um dos principais símbolos de resistência ao tempo. O Mustang foi inaugurado em 1969 e nunca teve suas portas fechadas. Ao contrário. A gestão do estabelecimento, que fica na principal via do Centro do Recife, é irrequieta e garante melhorias constantes na casa.



A culinária é variada: tem de caldinho a camarão ao alho e óleo, almoço caseiro no quilo, opções de pizza no forno à lenha, picanha, filé à parmegiana e a estrela entre os pratos principais - a carne de sol com queijo coalho, vinagrete, feijão, arroz e fritas.



Crédito: Andréa Rêgo Barros/Folha de Pernambuco

A proteína é macia e suculenta e é preparada no restaurante para al- cançar o ponto de salga desejado. O Mustang tem espaço kids e programação musical quase diária.

SERVIÇO:

Endereço: Térreo do edifício Ambassador - Rua José de Alencar, 44, Boa Vista, Recife-PE

Funcionamento: segunda a quinta, 11h às 23h; sexta e sábado, 11h à meia-noite; domingo, 11h às 22h

Telefone: (81) 3223-1539 e 98239-0665

Instagram: @restaurantemustang

Capacidade: 320 lugares

Faixa de preço: $



Acessibilidade

Ar-Condicionado

Espaço Kid

Crédito e Débito

Delivery

Estacionamento

Pet Friendly

Ticket

Wi-Fi

