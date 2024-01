A- A+

CENTRO Na Bodega do Véio tem de tudo, inclusive itens de primeira necessidade Espaço, inicialmente aberto em Olinda na década de 1980, foi aberto também no Bairro do Recife em 2016

Quando Edival Hermínio deixou a cidade de Limoeiro, no Agreste de Pernambuco, e abriu a primeira Bodega de Véio, no Sítio Histórico de Olinda, nos idos de 1981, talvez não imaginasse que viraria um verdadeiro personagem e famoso ponto turístico.



O sucesso foi tanto que, em 2016, inaugurou a filial no Recife Antigo, repetindo a popularidade do bar/mercearia original. O estabelecimento atrai recifenses e turistas com mesinhas ao ar livre. Na Bodega tem de um tudo, como itens de primeira necessidade.



Crédito: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco

Além dos itens de bar: cerveja geladíssi- ma, caipirosca, variedade de vinhos, prato de embutidos, empada. Para beliscar, filé com fritas, calabresa e dobradinha. Pratos completos são servidos ao longo do dia: arrumadinho, cupim acebolado e feijoada são alguns deles.

SERVIÇO:

Endereço: rua Mariz e Barros, 328, Bairro do Recife, Recife-PE

Funcionamento: terça a sábado, 10h às 23h; domingo, 10h às 20h Telefone: (81) 3224-5183 e 99975-2189

Instagram: @bodegarecifeantigo

Capacidade: 50 lugares

Faixa de preço: $



Carta de Vinhos

Crédito e Débito

Pet Friendly

Ticket

Wi-Fi

