Nez Bistrô é um dos restaurantes mais românticos do Recife

O Nez tem a fórmula perfeita para ser o restaurante mais romântico do Recife. Fica em um charmoso casarão tombado do século 17, em frente à Praça de Casa Forte, cujo jardim foi projetado por Roberto Burle Marx, tem luz baixinha, música no tom ideal e salão intimista. O serviço de vinho é um capítulo à parte, extremamente cuidadoso. A gastronomia é pautada nos clássicos.



Pratos franco-italianos são a especialidade do Nez | Crédito: Andréa Rêgo Barros/Folha de Pernambuco



O steak tartare ao duo de mostardas, Dijon e ancienne, é uma ótima forma de começar a explorar o menu. O petit gâteau recheado com creme de prima donna, mais geleia de pimentão vermelho, é outra pedida para iniciar a refeição, que pode ser engatada com algum dos risotos, de camarão com fonduta ou de pato confitado, ou uma massa, como o elegante linguine com camarão e burrata.



SERVIÇO:

Endereço: Praça de Casa Forte, 314, Casa Forte, Recife-PE

Funcionamento: sexta a domingo, 12h às 16h; segunda a quinta, 18h30 às 23h; sexta e sábado, 19h às 23h30

Telefone: (81) 3441-7873 e 99217-6664

Instagram: @nezbistro

Capacidade: 46 lugares

Faixa de preço: $$$$



Carta de vinhos

Aceita cartão

Delivery

Wi-fi

