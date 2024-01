A- A+

ZONA NORTE No O Bragantino, o tradicional bolinho de bacalhau faz a alegria da clientela Fundado em 1991 por Manoel Alves, o box no Mercado da Encruzilhada é famoso pelo menu português e brasileiro

Foi em 1991, quando voltou de uma temporada em São Paulo, que o português Manoel Alves decidiu abrir o estabelecimento que nunca mudou de lugar. O Bragantino fica na praça de alimentação do bucólico Mercado da Encruzilhada, e serve cardápio que combina as duas principais influências de Manoel, Portugal, e Pernambuco, Estado que escolheu para viver. Nenhum outro item ameaça o reinado do bolinho de bacalhau, campeão de preferência, disponível também em versão congelada para levar.





O Bragantino fica dentro do Mercado da Encruzilhada | Crédito: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco



A produção do petisco bate as mil unidades/mês. Caldinho de bacalhau, fígado, cupim, chambaril, bacalhau frito e bife constam da lista de petiscos. Mas é também possível tomar um café da manhã nordestino, com inhame, macaxeira, cuscuz, carne de sol e rabada.



SERVIÇO:

Endereço: Mercado da Encruzilhada - Rua José Maria, s/n, box 138/140, Encruzilhada,

Recife-PE

Funcionamento: terça a quinta, 7h às 16h; sexta e sábado, 7h às 17h;

domingo, 7h às 15h; feriados, 7h às 15h

Telefone: (81) 99188-5034

Instagram: @obragantino

Capacidade: 81 lugares

Faixa de preço: $



Estacionamento

Pet friendly

