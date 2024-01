A- A+

ZONA NORTE No Espetinho da Ceça a especialidade é... espetinho! De todos os tipos Maria da Conceição, a Ceça, é a dona do tempero que atrai gente de todo o Recife

Maria da Conceição é conhecida apenas como Ceça. A cozinheira tem seu nome estampado em um espetinho com estrutura de bar, na Bomba do Hemetério, e que faz questão de receber o público com a simpatia de sempre. Tem sido assim desde 2003, ao deixar o emprego de balconista de uma doceria e abrir o próprio negócio, perto de onde mora. Desde o início, uma carrocinha com grelha e carvão assa os espetinhos.



O Espetinho da Ceça funciona de terça a domingo | Crédito: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco



Além dos tradicionais, os mais pedidos são carne de sol, camarão empanado, coração de galinha e frango com bacon. Todos eles servidos com vinagrete, farofa e molho da casa. Fora o petisco, o cardápio sugere produções regionais como arrumadinho de charque, bisteca com fritas, medalhão de macaxeira e outros. Para acompanhar, cervejas importadas e cachaças. Menu bilíngue.



SERVIÇO:

Endereço: rua Chã de Alegria, 235, Bomba do Hemetério, Recife-PE

Funcionamento: terça a domingo, 17h às 2h

Telefone: (81) 3449-0700

Instagram: @espetdaceca

Capacidade: 84 lugares

Faixa de preço: $



Aceita cartão

Delivery

Pet friendly

Wi-fi

