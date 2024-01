A- A+

CENTRO No Pátio de São Pedro, restaurante O Buraquinho tem os omeletes como clássicos da casa Espaço foi aberto nos anos de 1980 pela ex-funcionária do icônico restaurante Buraco de Otília

A pequena casa aberta nos anos 1980, no Pátio de São Pedro, é um verdadeiro ponto histórico no coração do Recife. O lugar, fundado pela ex-funcionária do icônico restaurante Buraco de Otília, que tanto recebeu personalidades na Capital pernambucana, preserva o tempero da comida caseira capaz de encantar turistas e público local.



O almoço à la carte é famoso por reunir gente de todas as partes, que não perde a famosa galinha à cabidela, abatida e preparada no mesmo dia, servida com arroz, feijão e macarrão.



Crédito: Andréa Rêgo Barros/Folha de Pernambuco

Outro clássico são as omeletes para dividir, sendo de charque, de camarão, de bacalhau e outros. Tão procurado quanto os frutos do mar. A moqueca de pescada amarela sai com pirão e arroz e atende bem duas pessoas.

SERVIÇO:

Endereço: Pátio de São Pedro, 28, São José, Recife-PE

Funcionamento: segunda a sexta, 11h30 às 15h30 Telefone: (81) 98829-3999

Instagram: @restauranteoburaquinho

Capacidade: 56 lugares

Faixa de preço: $



Crédito e Débito

