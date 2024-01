A- A+

ZONA NORTE O Bistrô do Alto fica no Alto Santa Isabel e é tocado pela família Nobre Estabelecimento tem cardápio enxuto e prioriza o aproveitamento total dos alimento

O bar é tocado por Angélica, Iury e Mariana Nobre, mãe e filhos, respectivamente, moradores do Alto Santa Isabel, que abriram na própria casa um bar que funciona somente nos finais de semana com cardápio enxuto e preços muito simpáticos. Não espere uma seleção nordestina estilo “raiz”, que até constam do menu, mas o Bistrô do Alto não é uma casa regional.





O Bistrô do Alto tem ambiente informal | Crédito: Andréa Rêgo Barros/Folha de Pernambuco



No Bistrô, é possível pedir porções de dadinho de tapioca com geleia de pimenta, ceviche de banana da terra, tempurá de camarão envolto com massa de cerveja e a criação mais famosa: requeijão caseiro de inhame, tomate confitado e crispy de tapioca. Fora do estabelecimento, a matriarca Angélica conduz o projeto Angu das Artes, que promove gastronomia sustentável em comunidades do Recife.



SERVIÇO:

Endereço: rua Altino, 76, Alto Santa Isabel, Casa Amarela, Recife-PE

Funcionamento: sexta, 17h às 22h; sábado e domingo, 11h às 17h

Telefone: (81) 98438-2132

Instagram: @bistrodoaltooficial

Capacidade: 60 lugares

Faixa de preço: $



Pet friendly

Wi-fi

