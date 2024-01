A- A+

ZONA NORTE Parraxaxá é um verdadeiro paraíso da cozinha pernambucana Restaurante funciona com sistema de bufê no quilo e também à la carte

Em 1998, a família Catão deu início à mais famosa marca de cozinha regional de Pernambuco, o Parraxaxá, com a primeira unidade inaugurada na Zona Norte. Em 2000, a filial chegou ao bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.



O carro-chefe da rede é o bufê no quilo com cerca de 120 opções de receitas nordestinas, incluindo bode guisado, buchada, arroz de nata, carne de sol, bolo de rolo, doce quebra-queixo, manjar de coco, canjica, bolo Souza Leão, etc.



As referências ao Nordeste estão por toda a parte no Parraxaxá | Crédito: Andréa Rêgo Barros/Folha de Pernambuco



Entre as opções à la carte, tapioca bordada, cuscuz de milho, pamonha, coalhada feita na casa,

charque desfiado, sarapatel. Mais recentemente, o serviço de delivery com opções de café da manhã tem conquistado os recifenses. É possível receber em casa combos de bolos regionais, pães artesanais e tapiocas.



SERVIÇO:

Endereços: rua Igarassu, 40, Casa Forte; Av. Fernando Simões Barbosa, 1200,

Boa Viagem, Recife-PE

Funcionamento: segunda a sábado, 11h30 às 22h; domingo (Casa Forte), 7h às 22h; domingo (Boa Viagem), das 11h30 às 22h

Telefone: (81) 3268-4169 e 3463-7874

Instagram: @parraxaxa

Capacidade: 250 lugares (unidade Casa Forte) e 300 lugares (unidade Boa Viagem)

Faixa de preço: $$



Ar-condicionado

Área kids

Carta de vinhos

Aceita cartão

Delivery

Estacionamento

Pet friendly

Aceita tíquete

Wi-fi

