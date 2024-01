Ponte Nova é o ponto mais próximo entre o Recife e Paris

A- A+

Paris nunca esteve tão próxima do Recife quanto na cozinha do Ponte Nova. Desde 2004, o restaurante reúne técnicas francesas com ingredientes regionais, oferecendo um cardápio autoral e de conexão gastronômica. Além do menu, assinado pelo premiado chef Joca Pontes, o lugar também atrai pela decoração aconchegante que ambienta a estrutura histórica.



Ponte Nova fica num charmoso casarão, nas Graças | Crédito: Andréa Régo Barros/Folha de Pernambuco

Na opção de entrada, tataki de atum é o lombo do peixe grelhado na manteiga de garrafa, servido fatiado sobre creme de wasabi, acompanhado de croquete de macaxeira. Em meio a pratos vegetarianos e sugestões do chef, o cordeiro Ponte Nova é prensado e grelhado ao molho do assado, servido com lâminas de tomate ao forno, farofa crocante de mandioca, vegetais grelhados e arroz jasmine.



SERVIÇO:

Endereço: rua do Cupim, 172, Graças, Recife-PE

Funcionamento: terça a quinta, 12h às 15h e 18h30 às 23h; sexta e sábado, 12h às 15h e 18h30 às 23h30; domingo, 12h às 15h30

Telefone: (81) 3327-7226 e 98814-0313

Instagram: @ponte_nova

Capacidade: 87 lugares

Faixa de preço: $$$



Acessibilidade

Ar-condicionado

Carta de vinhos

Aceita cartão

Delivery

Wi-fi

