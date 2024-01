Praça da Paizinha: especializo em cadinhos desde 1997

A- A+

Pouca gente conhece a Praça 4 de Outubro, no bairro de Areias, pelo nome original. A Praça da Paizinha é o jeito mais democrático de chamar o lugar onde um bar especializado em caldinhos opera desde 1997. A opção de cebola foi a primeira da lista, que hoje também inclui feijão preto e mulatinho - este, uma raridade no Recife.



Os acompanhamentos são de lei: ovo de codorna, milho verde e, no lugar de torresmo, charque desfiado. “É para não pesar”, defende a criadora do Caldinho da Paizinha. O copinho tem 150ml.



Crédito: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

Com seu nome, o espaço ainda oferece programação musical, cervejas de grandes marcas e ar- tesanais, além de cachaças e petiscos. A carne de sol com fritas está entre os clássicos junto com bolinho de bacalhau e isca de tilápia.



SERVIÇO:

Endereço: Praça Fernando Galvão, 10, Areias, Recife-PE

Funcionamento: quinta e sexta, 16h às 23h; sábado e domingo, 11h até o último cliente Telefone: (81) 97307-2600

Instagram: @caldinhodapaizinha

Capacidade: 32 lugares

Faixa de preço: $



Crédito e Débito

Pet Friendly

